Aldeatejada inaugura su mercado renancentista dentro de la programación de las 'Vísperas nupciales'

Aldeatejada se encuentra celebrando sus 'Vísperas Nupciales', una de las citas más importantes del calendario de la localidad gracias a permitir al municipio convertirse en un decorado renacentista. Todo para recrear el día antes a la boda de la infanta María Manuela de Portugal y Felipe II.

Las actividades se prolongarán durante tres días, desde el viernes 3 de octubre al domingo 5.

Dentro de su programación de estos días, se encuentran actividades como talleres de cosméticos, alfarería, animación, teatro, exhibiciones,... o un mercado renancentista, que ha sido inaugurado este sábado a las 12:00 horas con zancudos y bailarines en la zona de la plaza Mayalde

Artesanía, bisutería, quesos, postres, jabones, figuras, panes, gominolas y un sin fin más de productos artesanales son los que ahora llenan los puestos que decoran Aldeatejada en este mercado tan particular. Puedes revivirlo través de nuestra galería de fotos en este enlace.

Será el domingo cuando esta cita llegue a su culmen con la recreación histórica de las 'Vísperas Nupciales' protagonizadas por los vecinos de la localidad.