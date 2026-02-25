Aldeatejada inicia los preparativos de las próximas Vísperas Nupciales

Aldeatejada ha comenzado a organizarse para la celebración de la próxima edición de las Vísperas Nupciales, uno de los eventos más importantes del año en la localidad. El salón de plenos del Ayuntamiento de Aldeatejada ha acogido la primera reunión para comenzar a organizar la próxima edición de las Vísperas Nupciales que cada año se celebran en octubre. La concejala de Cultura, Soraya San Juan, acudió al encuentro con los vecinos y los integrantes de la Asociación Santa Bárbara durante el que se perfilaron las primeras actividades dirigidas a poner en marcha esta cita cultural.

En primer lugar, durante la reunión se estableció que los talleres de costura en los que se elaboran los trajes de las Vísperas darán comienzo en marzo y se celebrarán los sábados de 17:00 a 20:00 horas, trasladándose este año a la sala de costura de las antiguas escuelas. Durante los talleres se confeccionarán los nuevos trajes tanto para los particulares como para el Ayuntamiento, además se renovarán aquellos de pasadas ediciones que estén más deteriorados. Como se estableció durante el encuentro, los voluntarios que participen en los talleres, en caso de elaborar su propio traje, deberán también colaborar en la confección del vestuario que pasará a ser propiedad del Ayuntamiento y que cada año se pone a disposición de todos los vecinos que quieran participar.

En ese sentido, en la pasada edición de las Vísperas Nupciales el Consistorio acumuló un total de 175 trajes, de los que 25 se elaboraron durante los talleres de costura que se celebraron el año pasado.

Por otro lado, durante esta primera reunión se abrió el plazo de inscripción para todas aquellas personas nuevas que quieran participar en el baile enmarcado en la celebración de las Vísperas Nupciales y que ensayarán una vez al mes a partir del mes de marzo. Además, los bailarines de las Vísperas participarán en la recreación histórica que la Asociación Cultural Tercio de Salamanca realizará el 15 de marzo en el Centro Comercial El Tormes.