Aldeatejada instala un semáforo con pulsador en la carretera para reforzar la seguridad de los escolares

El Ayuntamiento de Aldeatejada ha reforzado la seguridad escolar habilitando un nuevo paso peatonal semaforizado con pulsador en la carretera CL-512, la vía principal del municipio, justo en la intersección con la calle Molino del Zurguén por la que se accede directamente al nuevo colegio. En concreto, se ha instalado un pulsador en los semáforos situados a ambos lados de la carretera para que, cuando los peatones deseen cruzar, puedan generar la demanda pulsando el botón y, en caso de no existir esta demanda, el semáforo permanezca en verde para los vehículos favoreciendo la fluidez del tráfico rodado.

“Con la construcción del nuevo colegio ha aumentado sustancialmente el flujo de peatones en la carretera, sobre todo de niños, por lo que era totalmente necesario reforzar la seguridad sin crear embotellamientos en la vía que soporta más tráfico de Aldeatejada. Este semáforo ‘a demanda’ nos ha parecido el mejor sistema para cumplir ambos objetivos, priorizando siempre la seguridad de los escolares”, explicó el alcalde, Enrique García. Además, ha sido necesario realizar trabajos complementarios como la pavimentación de una pequeña zona ajardinada a un lado de la vía y el cambio de ubicación de los contenedores así como la eliminación de los bordillos que los delimitan, al otro lado. Ambos trabajos con el objetivo de aumentar la zona de espera de los peatones.

Como remarcó el alcalde de Aldeatejada “el paso de peatones se ha habilitado en una zona coincidente con el itinerario natural hacia el colegio, para evitar las tentaciones de acortar el camino cruzando por otras zonas de la carretera sin señalizar”. El nuevo paso peatonal semaforizado con pulsador ha supuesto una inversión total de 42.497 euros y garantiza un camino seguro a los alumnos del nuevo colegio de Primaria que ha comenzado a dar servicio a finales del curso pasado.