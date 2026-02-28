Aldeatejada se llena de vida en su primera fiesta de la matanza tradicional

Aldeatejada ha acogido este sábado su primera fiesta de la matanza tradicional. Su frontón se ha convertido en el escenario tanto del despecie como de la posterior elaboración de productos del cerdo... y del resto de actividades programadas alrededor de este ya ritual.

En primer lugar, el día ha comenzado a las 11:00 horas con un desayuno de lo más contundentes: chocolate con churros, perronillas y hasta aguardientes.

Después, se ha dado paso a la matanza en sí, que ha contado con su propio maestro de ceremonias, quien ha sido el encargado de explicar a los participantes el paso a paso del tradicional proceso. La actividad también ha ofrecido a los asistentes la oportunidad de eleborar sus propios chorizos.

Pero lo que tampoco ha faltado es la buena comida. Además de un almuerzo con alimentos como chicha o un aperitivo con degustación de tostas de jamón, también han podido los vecinos disfrutar de toda una comida tradicional, compuesta de arroz a la zamorana, hígado encebollado, café y postre.