Aldeatejada se prepara para la fiesta de Fin de Año, el musical de los Cuentos y la recepción de los Reyes Magos

Los vecinos y el Ayuntamiento de Aldeatejada están preparados para disfrutar de los últimos días festivos y de vacaciones con la Nochevieja como protagonista especial de este miércoles. Así, para despedir el año ha programado una divertida fiesta que evite desplazamientos a sus vecinos.

El Frontón Municipal acogerá el evento que dará comienzo la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero y que dará comienzo a la 01:00 horas y se prolongará hasta las 06:00 horas. Los asistentes podrán disfrutar de la música en directo, reparto de gominolas, celebración de despedida del año y la macro discoteca Pandora.

Además, el día 4 de enero el Consistorio ha preparado una sorpresa especial para los más pequeños, ‘El musical de los cuentos’, que se realizará a partir de las 18:00 horas en el Pabellón Municipal y que ofrecerá numerosas sorpresas. Las familias han tenido que inscribirse en la web municipal para asegurar el acceso y el resto de las personas podrán entrar al recinto hasta que se complete el aforo.

Por último, el día 5 se realizará la esperada visita de Melchor, Gaspar y Baltasar que llegarán hasta el Centro de Día para recibir a los niños del municipio a partir de las 16:30 horas para escuchar sus peticiones y tener los regalos preparados para una de las noches más mágicas del año.

El concejal de Fiestas, Roberto Rodríguez, ha subrayado “la idea en la que venimos trabajando durante los últimos años para ofrecer a nuestros vecinos actividades de todo tipo, también en las épocas festivas, y mayoritariamente destinadas a un público familiar para que no tengan que salir del municipio en busca de esa oferta, que cada año es más demandada y más potente”. En la misma línea ha valorado la celebración de la fiesta de Nochevieja “ofreciendo a todos los públicos y especialmente a los jóvenes la posibilidad de disfrutar sin necesidad de tener que ir a otros lugares y evitando coger el coche”, ha finalizado Rodríguez.