Aldeatejada prepara una Navidad con muchas sorpresas para los más pequeños

Un belén viviente, conciertos, cuentos, talleres y manualidades y la visita de los Reyes Magos conforman el programa que el Ayuntamiento de Aldeatejada ha presentado para estas navidades y que “de nuevo tendrá a los niños como grandes protagonistas de las celebraciones”, aseguran desde el Ayuntamiento.

Las actividades comenzarán el próximo 18 de diciembre con el concierto de Navidad que interpretará la Escuela Municipal de Música Verdi en un repertorio que unirá a los alumnos adultos y a los más pequeños del centro. Al día siguiente, niños y mayores disfrutarán de una de las novedades del programa, el belén viviente organizado por el AMPA del CRA Arapiles con la colaboración del Ayuntamiento. La representación navideña será en la plaza de los Reyes y se podrán adquirir tíquets a través del propio Ampa para la degustación de patatas asadas y mosto. Además, se habilitarán diferentes puestos en la plaza para complementar esta típica escena de Navidad.

El programa continuará el día 23 de diciembre con la actividad ‘¡Bienvenida Navidad!’ en la Biblioteca Municipal Miguel Delibes que combina cuentos navideños y manualidades distribuidos en dos sesiones y en dos grupos de edad. Así, a las 17:00 horas podrán participar los niños de 3 a 5 años y, a las 18:15 horas, los niños de 6 a 12 años, siempre con inscripción previa a través del WhatsApp de la biblioteca (695 796 233).

Además, los días 29 y 30 de diciembre se realizarán sendos talleres de Navidad también en la biblioteca y en dos sesiones a las 17:00 y a las 18:15 horas respectivamente, mientras que el día 2 de enero se llevará a cabo también en la biblioteca el taller de galletas navideñas que dará comienzo a las 16:30 horas

La programación de Navidad en Aldeatejada se cierra el 5 de enero con la esperada visita de Melchor, Gaspar y Baltasar. Los Reyes Magos de Oriente recibirán a los niños del municipio en el Centro de Día a partir de las 16:30 horas, para escuchar sus peticiones y tener los regalos preparados para una de las noches más mágicas del año.

Por otro lado, se consolida el Concurso de Decoración Navideña que este año celebra su tercera edición. Las inscripciones podrán hacerse a través del correo cultura@aldeatejada hasta el 23 de diciembre, día en el que también se realizará el recorrido para evaluar las fachadas, balcones y ventanas participantes. El fallo del jurado se dará a conocer el 2 y el 5 de enero y los tres ganadores del concurso recibirán tres premios que consistirán en lotes de productos gourmet.

Además, y pensando en la conciliación de las familias de Aldeatejada, se ha programado el campamento urbano “Las puertas secretas de la Navidad” que se celebrará los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, así como los días 2, 5 y 7 de enero. El campamento está dirigido a niños de entre 3 y 12 años que podrán disfrutar de las actividades en horario de 9:00 a 14:00 horas con opción de servicio de madrugadores desde las 7:30 horas, y servicio de tardones hasta las 15:00 horas. Las familias interesadas pueden solicitar información a través del teléfono 640 503 618 o en el correo hola@eltallerdeilusiones.com.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Aldeatejada ha querido que la programación tenga ese toque mágico propio de las fiestas navideñas. Una magia que llegará con la sorpresa que se ha preparado con todo detalle para los más pequeños del municipio.