Aldeatejada presenta las fiestas por Santa Bárbara del 28 de noviembre al 4 de diciembre

El municipio de Aldeatejada se prepara para despedir el mes de noviembre y dar la bienvenida a diciembre con sus fiestas patronales en honor a Santa Bárbara. La celebración se extenderá durante una intensa semana, del 28 de noviembre al 4 de diciembre, con una programación diseñada para el disfrute de todas las edades. La música, los juegos novedosos y los actos tradicionales serán, un año más, los grandes protagonistas.

El concejal de Fiestas, Roberto Rodríguez, ha destacado la solidez del programa: “Mantenemos la línea de otros años porque es un programa que siempre funciona, aunque hemos ampliado la oferta de juegos con algunas actividades bastante novedosas y originales como el fútbol burbuja o las pistolas Nerf." Rodríguez expresó su optimismo, señalando que tanto niños como adultos son "muy participativos en Aldeatejada y esperamos que este año repitamos el éxito de la pasada edición de las fiestas”.

La programación festiva dará comienzo el viernes 28 de noviembre por la tarde, con un enfoque cultural y familiar. La Biblioteca Miguel Delibes acogerá una sesión de magia teatralizada para todos los públicos, mientras que el Centro de Día será el escenario de la representación teatral para adultos "Sin coto a mi libertad".

La noche del viernes estará marcada por la música con la verbena a cargo de la orquesta Kronos en el frontón, que dará paso a un espectáculo posterior de la discoteca Infiniti.

El sábado será el día con mayor actividad lúdica y musical: por la mañana, de 11:00 a 14:00 horas, el pabellón albergará una jornada de fútbol burbuja y una Gamefest que se prolongará durante la tarde; la charanga Queloque´s Band pondrá el ritmo a la hora del aperitivo, recorriendo los bares del municipio desde las 13:00 hasta las 16:00 horas. Por la tarde, la Electrocharanga Lokomotores tomará el relevo. La noche culminará con la verbena de la orquesta Voodoo y el posterior espectáculo de la discoteca Infiniti junto con el tradicional pincho ofrecido por la peña Picofinos y el reparto de café y dulces a cargo de Bobola.

El domingo continuarán las actividades lúdicas con la Gamefest en horario de mañana y tarde, sumándose una batalla de pistolas Nerf por la mañana y una sesión de bingo por la tarde en el frontón.

Los actos más tradicionales en honor a Santa Bárbara se concentrarán el domingo 30 de noviembre. A las 12:00 horas, se celebrará la solemne misa y procesión en honor a la patrona, seguida del tradicional caldo y ágape en la Asociación Santa Bárbara.

La jornada se cerrará el domingo con la comida popular en el frontón y un homenaje a los mayores en el Centro de Día (los tíquets, con un precio de 4 euros, se podrán recoger previamente en el Ayuntamiento y en el pabellón).