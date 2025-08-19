Aldeatejada se rinde a la diversión con el Día de los Hinchables

Las piscinas municipales de Aldeatejada se han convertido en la tarde de este martes en el epicentro de la alegría, acogiendo una actividad esperada por los pequeños y no tan pequeños del municipio: el Día de los Hinchables.

A lo largo de la tarde, la zona de baño se ha llenado de risas, chapoteos y saltos. Hinchables gigantes, toboganes resbaladizos y estructuras acuáticas de todos los colores han transformado el recinto en un auténtico parque de atracciones veraniego.

Cientos de niños han desafiado a la gravedad, deslizándose a toda velocidad y aterrizando con estruendo en el agua, bajo la atenta y sonriente mirada de sus familias.

El evento ha sido un rotundo éxito.

Las temperaturas han invitado a todos a sumergirse en la diversión y a disfrutar de una refrescante jornada llena de juegos y camaradería. Sin duda, un plan perfecto para combatir el calor y crear recuerdos inolvidables en una tarde de martes que ya forma parte de las anécdotas del verano.