Aldeatejada tendrá una red separativa de aguas pluviales

El Ayuntamiento de Aldeatejada está inmerso en las obras para crear una red separativa de aguas pluviales que supondrá un importante ahorro para las arcas municipales. Además, y aprovechando la necesidad de levantar el firme, también se pavimentarán dos calles del casco urbano ampliando la anchura que soporta el tráfico peatonal.

En concreto, se está habilitando una red que recoja el agua de lluvia de la calle y desagüe en la margen izquierda del arroyo Zurguén, evitando así que la escorrentía llegue hasta la depuradora con los consiguientes costes que esto suponía para el Ayuntamiento. Como explicó el alcalde, Enrique García, “es muy difícil calcular el ahorro que nos supondrá, aunque sí sabemos que en los años más lluviosos el coste podía llegar a ser muy elevado”.

Por otro lado, y aprovechando el levantamiento del firme, el Ayuntamiento está pavimentando las calles Zurguén y Pozo, ubicadas ambas en el casco urbano. Concretamente y debido al deterioro y agrietamiento del firme, se está procediendo a la demolición de la calzada para habilitar un nuevo pavimento adoquinado en plataforma única de uso compartido entre vehículos y peatones.

Así, la delimitación de la zona del tráfico rodado y el tránsito de peatones, se hará a través de adoquines de diferentes colores eliminando los bordillos y desniveles para poder ampliar ambas superficies en caso de necesidad.

La pavimentación de las calles del casco urbano y la creación de la nueva red de aguas pluviales, suponen para el Ayuntamiento de Aldeatejada una inversión total de 130.000 euros que sufragarán con fondos propios, los Planes Provinciales de la Diputación de Salamanca y el Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León.