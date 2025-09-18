Aldeatejada ultima los detalles de las Vísperas Nupciales
Celebrarán su duodécima edición los próximos días 4 y 5 de octubre
El Ayuntamiento de Aldeatejada se ha reunido para ultimar los detalles de las Vísperas Nupciales, que celebrarán su duodécima edición los próximos días 4 y 5 de octubre. En el encuentro, que contó con la presencia de los concejales de Fiestas, Roberto Rodríguez, y de Cultura, Soraya San Juan, se definieron las fechas para la recogida de los trajes de época.
La recogida se realizará en la Biblioteca Miguel Delibes a partir de las 17:00 horas. Los vecinos que participaron en la edición anterior podrán recoger sus trajes el lunes, martes y miércoles de la próxima semana, mientras que los nuevos participantes lo harán el jueves y viernes.
El concejal Roberto Rodríguez destacó el trabajo de los vecinos y de la Asociación Santa Bárbara, que han logrado reunir 175 trajes, de los cuales 25 se han confeccionado este año gracias a los talleres de costura. "Esta fiesta no sería posible sin el trabajo y el compromiso de todo el pueblo", subrayó Rodríguez.
Durante la reunión, los responsables municipales también escucharon las propuestas de los asistentes para seguir mejorando la programación de esta importante festividad.
También te puede interesar
Lo último