La ansiada pasarela peatonal entre los polígonos de El Montalvo, en Carbajosa, está lista para ser instalada

La esperada pasarela peatonal que comunicará los polígonos el Montalvo I y III sobre la Ronda Sur recibe un nuevo empujón tras encadenar año y medio de retraso en su ejecución. La estructura de la pasarela ya ha llegado y está lista para su montaje, lo que permitiría comunicar ambas zonas industriales y dotar de un paso seguro para los peatones sobre la ronda, vital para la comunicación entre autovías y evitar el casco urbano de Salamanca. Ahora, los peatones tienen un semáforo que paraliza el tráfico en los cuatro carriles de la variante.

Los trabajadores también han urbanizado ya el sendero para peatones de acceso a la pasarela en ambos márgenes de la vía.

La construcción de la pasarela es una vieja reivindicación del Ayuntamiento de Carbajosa ante el Ministerio de Transportes. El expediente de contratación del proyecto se publicó en 2021, sin embargo, hasta 2024 no se adjudicó la obra y fue en abril cuando empezaron los trabajos de ejecución. En seis meses deberían haber estado terminados, sin embargo, las obras quedaron paralizadas y no fue hasta noviembre de 2025 cuando volvió a verse movimiento al comenzar los operarios a cimentar el terreno. Ahora, la estructura ya reposa junto a la carretera a la espera de que se pueda empezar a instalar sobre la Ronda Sur.

La pasarela está ubicada junto a la rotonda de la A-20 que comunica los polígonos industriales con las autovías, mejorando la movilidad caminando entre las dos zonas industriales.