Arranca la última fase de la renovación integral de la red de abastecimiento de Aldebarán, en Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta ha iniciado las obras de renovación de tuberías en la urbanización Aldebarán. Se trata de los tramos que faltan para completar renovación completa de la red de abastecimiento de agua en la urbanización. Unas obras que supondrán el fin de las averías en las zonas que todavía contaban con tuberías de fibrocemento y que el servicio quede totalmente actualizado.

En concreto, y gracias a una inversión de 338.951 euros que se sufragarán gracias al Plan de Cooperación Bienal de la Diputación de Salamanca, se están colocando tuberías de fundición dúctil en las calles Perseo, Polar, Centauro, Mizar, Osa Mayor, Osa Menor, Auriga y Avenida Aldebarán Oeste y Este; un tramo total de 2 kilómetros con el que queda completada la renovación del abastecimiento.

“Seguimos avanzando en la modernización de la red en todo el pueblo, un proyecto que realizamos de manera gradual pero que ya es casi una realidad. En el caso de Aldebarán, en unas semanas estará todo el servicio rehabilitado minimizando el riesgo de incidencias que se producían por la antigüedad de las tuberías”, señaló David Mingo durante su visita a las obras.

Las obras contemplan el levantamiento de calzadas y aceras para proceder a la excavación de zanjas y el vertido de arena para el asentamiento de las nuevas tuberías. También se instalarán las válvulas, los desagües, los hidrantes y las acometidas necesarias en estos tramos para, posteriormente, proceder a rellenar la zanja, realizar las conexiones a la red de abastecimiento, y reponer las calzadas y a las aceras afectadas.