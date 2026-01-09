Arrancan los nuevos cursos de la Escuela de Hostelería de Santa Marta

El nuevo curso de la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta de Tormes comenzará el próximo 16 de febrero con una oferta formativa que se centrará en los Cursos FOD financiados por la Junta de Castilla y León y dirigidos a personas en situación de desempleo. En concreto, y de cara al nuevo año, se han programado cuatro cursos con especialización en cocina, restaurante y bar.

La formación arranca el 16 de febrero con el Curso de Cocina de Nivel 2 que se prolongará hasta el 25 de agosto y se celebrará de lunes a viernes en horario de 8:00 a 14:00 horas, cumplimentando un total de 810 horas. Además, del 23 de febrero al 5 de octubre habrá otro turno de este mismo curso en horario de 14:00 a 19:00 horas

El mismo 16 de febrero comienza también el Curso de Servicio de Restaurante Nivel 2 que se prolongará hasta el 23 de julio de lunes a viernes en horario de 16:00 a 21:00 horas para cumplimentar un total de 580 horas.

El 23 de febrero arranca el Curso Operaciones Básicas de Cocina Nivel 1 que completará un total de350 horas que se impartirá hasta el 16 de junio de lunes a viernes en horario de 18.00 a 22:00 horas y que contará con un segundo turno desde el 16 de marzo hasta el 7 de julio en horario de 15:00 a 19:00 horas.

Por último, la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta acogerá del 7 de abril al 15 de julio el Curso Operaciones Básicas de Restaurante y Bar Nivel 2 que se impartirá de martes a viernes en horario de 9:30 a 14:30 horas hasta completar 320 horas de formación.

En todos los cursos, los diez últimos días lectivos se realizarán prácticas en empresas hasta completar 40 horas semanales y que estarán supervisadas directamente por el profesor. Los cursos FOD son totalmente gratuitos y están dirigidos a un máximo de 15 alumnos que deberán inscribirse previamente a través del correo patricia.gredilla@santamartadetormes.es. Para poder acceder a esta oferta formativa los alumnos deben estar desempleados o, en caso de estar ocupados, deberán estar en situación de mejora de empleo o en demanda de servicios previos de empleo.

Las fechas del inicio y fin de cada curso pueden sufrir variaciones a lo largo del año que serán comunicadas previamente.