Arrecian las quejas por el servicio de los buses de Avanza y los ayuntamientos del alfoz las esquivan apuntado a la Junta con el BUSCyL

El servicio de autobús se ha convertido en el caballo de batalla de los vecinos de los municipios del alfoz que siguen enviando quejas, sobre todo en las líneas más utilizadas como Santa Marta de Tormes, Villamayor, Carbajosa de la Sagrada o Castellanos de Moriscos. Los usuarios de los autobuses de Avanza no hacen más que quejarse, porque a las ya habituales averías constantes de los vehículos, la semana pasada dos en menos de 24 horas, se suman los retrasos en las expediciones o que los autobuses dejen tirados a usuarios en las paradas porque van llenos.

Las redes sociales están llenas de críticas y quejas de los usuarios. En referencia a las líneas de Villamayor se leen protests como “no se entra ni de pie”, “es una vergüenza, casi todos los días o se avería el autobús o directamente te deja tirado en la parada del bus porque no te recoge”. Son solo un ejemplo. El Ayuntamiento asegura que tan solo ha recibido una queja formal a la que dar traslado a la Junta, las demás se dejan para las redes sociales. Las críticas al servicio se han elevando tanto que en el último pleno de Villamayor un concejal presentó un escrito trasladando algunas de ellas en el que aseguraba que “no han metido un autobús nuevo para hacer frente a la demanda, seguimos con la misma chatarra” y que “la flota es vieja, va más cargada que nunca y las averías son constantes”. También afirma que el servicio ha bajado de calidad a pesar de que “se ha regalado en precio”. Otra de las quejas es que la empresa, Avanza en este caso, acumula retrasos en las expediciones y concluye afirmando que si un servicio es fiable es un beneficio, pero no lo es si si es caótico e imprevisible.

En el caso de Santa Marta, el Ayuntamiendo recibió quejas durante el inicio del curso escolar ya que esto se sumó a la gratuidad haciendo que los autobuses fueran llenos a horas punta por lo que no recogían usuarios en algunas paradas. El Ayuntamiento de Santa Marta remitió un escrito a la empresa exigiendo refuerzos para evitar que usuarios se quedaran en tierra y estos se mantienen en el bus de las 7.30 horas de la mañana, uno de los más utilizados, sobre todo por los estudiantes. Las quejas del Ayuntamiento de Santa Marta a la empresa, Avanza, por las constantes averías de los vehículos hicieron que esta renovara dos autobuses y que se haya comprometido a renovar otros dos en el próximo mes y otros dos más en el pirmer trimestre de 2026.

En el caso de Carbajosa, los usuarios se quejan de constantes retrasos. Los que han registrado una queja formal en el Ayuntamiento aseguran que les han informado que todas ellas se remitirán a la Junta. Una situación igual que la de Castellanos de Moriscos, localidad en la que el Ayuntamiento da la misma respuesta a quienes remiten quejas por el servicio, en este caso gestionado por Hermanbus, que es cosa de la Consejería de Transportes. En la respuesta a las incidencias en Castellanos no informan de que trasladarán la queja a la Junta sino que el usuario debe dirigirse a la Cosnejería de Transportes de la Junta de Castilla y Leon que "es ahora quien gestiona todo lo relacionado con el autobús metropolitano".