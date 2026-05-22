El arte callejero invade Santa Marta, este es el programa completo

Santa Marta de Tormes ya lo tiene todo listo para recibir a los 16 artistas que llegarán de diferentes puntos de la geografía nacional para participar en el III Festival de Arte Urbano que se celebrará el sábado en el municipio. Desde primera hora de la mañana, y a lo largo de todo el día, se sucederán las actividades dirigidas a un público familiar para que la jornada se convierta en una auténtica celebración en torno al arte callejero que ya se está convirtiendo en un emblema de Santa Marta.

Aunque el epicentro de la programación es el concurso en el que se decidirá el mejor mural de los 14 que se plasmarán en los garajes del pueblo, el Ayuntamiento ha vuelto a programar actividades complementarias como hinchables, casetas de feria, un toro mecánico y construcciones Lego.

mapa arte

Además, también se ha organizado una exhibición de parkour, un showcooking, caricaturistas y mucha música que llegará de la mano de Sheila Galván, Gloria, Toni Mata y la Batucada Sociocultural de Santa Marta.

“Animamos tanto a los vecinos de Santa Marta como de otros puntos de la provincia a que nos acompañen en un día pensado para que se divierta toda la familia. Tras el éxito de las pasadas ediciones garantizamos animación durante todo el día, y un ambiente único que de nuevo girará en torno al arte”, afirmó Norberto Flores, concejal de Juventud.

Este es el programa completo de las actividades:

programación urbano horizontal

Estos serán los artistas