El artista Daniel Martín apuesta por el negro en su nueva exposición en Santa Marta

La Sala Municipal de Exposiciones Tragaluz acoge la muestra ‘Black’ de Daniel Martín protagonizada por el color negro. El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, acompañado del artista, ha presentado la muestra “que es muy diferente a los que estamos acostumbrados a ver en este artista salmantino”.

El trabajo artístico de Daniel Martín ha estado marcado siempre por la combinación explosiva de colores, sin embargo, en esta ocasión presenta una obra opuesta. Después de varios años intentando conjugar todos los colores posibles en cada obra, variando gamas cromáticas pero añadiendo siempre algún contraste donde finalmente se pudieran contar casi todos los colores, después de huir del color negro tanto en su obra abstracta como figurativa, Daniel Martín trata por primera vez este color en la muestra por sí solo.

'Black' supone un giro inesperado en el proyecto artístico de Daniel Martín, con una serie de obras dedicadas al color negro, una serie en construcción, de la que muestra aquí su primera parte. “Creo que el negro tiene poder en sí mismo, más que otros colores; y quizás por eso de manera inconsciente lo había reservado para un capítulo aparte. Elegante, funesto y para mí revelador. Un color que permite ver más allá del mismo color, sin distracciones: un color que no es color”, explica el artista.

Juan Carlos Bueno ha recordado que los artistas que exponen en este espacio municipal suelen contar con alguna obra de la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo “José Fuentes” que puede visitarse en el ayuntamiento. Además de contar con la obra “Eje” en este museo, Daniel Martín es uno de los autores de numerosos murales incluidos en la Ruta de Arte Mural al aire libre con la que cuenta Santa Marta. Concretamente, es autor de la serie ‘La Llegada del color’ de la que forman parte numerosos lienzos protagonizados por color y los globos.

La exposición puede visitarse hasta el 7 de enero en el Edificio Sociocultural de la localidad santamartina. El horario de visita es de 10,00 a 14,00 horas por la mañana. Las personas interesadas en visitar la muestra en horario de tarde pueden concertar una cita llamando al teléfono 923 200 005 los miércoles, jueves y viernes de 17,30h. a 20,30h; los sábados de 11,00h. a 14,00h. y de 17,30h. a 20,30h. y los domingos de 11,00 a 14,00 horas.