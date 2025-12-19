El asfaltado en Montalvo III encara su recta final cumpliendo los plazos previstos

El Ayuntamiento de Carbajosa mantiene el calendario previsto para el asfaltado del polígono Montalvo III a pesar de las lluvias que ha habido en el inicio de la semana. Tras concluir los trabajos en la calle Primera, la maquinaria ya opera en la calle Segunda, con la previsión de finalizar las vías principales este mismo viernes, ya que se trata de dos de las vías que más volumen de tráfico tienen a diario, por lo que la obra era prioritaria.

Este avance ha sido posible gracias a que la empresa adjudicataria ha reforzado su equipo con maquinaria adicional. El concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Carbajosa, Ángel Manso, ha destacado la importancia de esta actuación en una zona estratégica para la economía local que soporta un tráfico intenso de vehículos pesados. "Agradecemos el esfuerzo de la empresa para cumplir los plazos; mejorar este entorno es clave para nuestro tejido empresarial", señaló el edil. También ha lamentado las molestias ocasionadas