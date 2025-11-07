Aumenta un 50 por ciento el número de solares limpiados por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes durante 2025

El Ayuntamiento de Santa Marta, a través de la Concejalía de Urbanismo, ha hecho balance de la limpieza de solares durante el 2025 que, en lo que va de año, ha aumentado un 50% con un total de 80 parcelas acondicionadas frente a las 53 del año pasado.

Este incremento responde al esfuerzo del Ayuntamiento que, con el objetivo de minimizar el riesgo de incendios y evitar posibles focos de insalubridad, ha aumentado en un 30% el número de expedientes gestionados (92 en total frente a los 63 del pasado año), con un resultado satisfactorio en la mayoría de los casos.

Como explicó el concejal de Urbanismo, Juan José Santos, “no hablamos de meros trámites burocráticos, sino que el proceso contempla también la verificación presencial del estado de los solares, confirmando de manera directa la realización de las tareas de limpieza”.

Además, también se ha optimizado el proceso de gestión, ya que se han agrupado los solares pertenecientes al mismo propietario en un único expediente, permitiendo una administración más eficiente de los recursos municipales, así como una reducción en el tiempo de tramitación de los expedientes.

Por otro lado, se ha intensificado la labor de seguimiento y control sobre las actuaciones de limpieza y mantenimiento de los solares, ya que el personal técnico ha dedicado más tiempo a la supervisión de las tareas y al contacto con los propietarios, lo que ha permitido mejorar el cumplimiento de las órdenes de ejecución y garantizar que los solares mantengan las condiciones exigidas por la normativa.

Juan José Santos ha querido resaltar también la colaboración ciudadana, ya que en el último año “se observa una mayor concienciación y disposición a colaborar por parte de los propietarios puesto que, la mayoría de ellos, han ejecutado las órdenes de limpieza dentro de los plazos establecidos por el Ayuntamiento, contribuyendo al mantenimiento de las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad en los solares”.

En aquellos casos en los que no ha sido posible contactar con los propietarios o las órdenes han sido incumplidas, el Ayuntamiento procederá a la ejecución subsidiaria.