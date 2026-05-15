El autobús entre Carbajosa y Salamanca ampliará sus servicios diarios

El servicio de transporte público que conecta la urbanización Navahonda y Carbajosa de la Sagrada con Salamanca experimentará una importante mejora en los próximos días. A partir del próximo lunes 25 de mayo de 2026, la línea 39 adaptará su funcionamiento para ofrecer una mayor cobertura a los usuarios que se desplazan diariamente entre estas localidades y dar un mejor servicio a los usuarios.

La principal novedad de esta reestructuración se centra en la ampliación del horario de la ruta y en el incremento de sus expediciones. De lunes a viernes, el servicio pasará de realizar las 14 expediciones actuales a un total de 16 viajes diarios. Con esta medida se busca optimizar las frecuencias, facilitar la conciliación laboral y estudiantil de los residentes, y responder a la creciente demanda de movilidad en el área metropolitana.