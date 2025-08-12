Los autos locos “invaden” Carbajosa de la Sagrada
Cientos de vecinos se reúnen en la carretera de Navahonda para ver las originales propuestas
Con la caída de la tarde la carretera de Navahonda, en Carbajosa de la Sagrada, se llena de gente. Mientras grupos repartidos de personas, disfrazadas para la ocasión, ultiman sus preparativos. Colocar la decoración, asegurarse de que todo funciona y después, deslizarse por la cuesta con la mayor gracia posible y sin sufrir ningún accidente. Los autos locos han llegado a Carbajosa con una divertida propuesta en la que se han podido ver todo tipo de artilugios rodantes, incluso una réplica de la furgoneta del televisivo Equipo A.
En cuanto al reparto de premios, “Promesas Incumplidas” se ha llevado el premio al auto loco más veloz. Por su parte, el premio a la creatividad ha sido para “Guardia Civil”, mientras que el segundo premio se lo ha llevado “Churro Team”.
Tanto vecinos como participantes disfrutaron de una divertida y original jornada en una actividad que cada año gana más adeptos en la localidad.
