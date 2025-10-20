El aventurero Chema Sánchez, homenajeado por llevar la bandera de Carbajosa de la Sagrada a 132 países

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha rendido homenaje este mediodía a su vecino más viajero, Chema Sánchez Bueno, y a su pareja, Mireia, por la inestimable labor de promoción del municipio en sus expediciones alrededor del mundo. El acto de reconocimiento se celebró en el Salón de Plenos como muestra de agradecimiento por portar la bandera de Carbajosa en cada uno de sus destinos.

Chema Sánchez Bueno, de 43 años, combina su profesión como piloto de avionetas y patrón de embarcaciones con una pasión inagotable por los viajes que comenzó a los dieciséis años. Su recorrido lo ha llevado por lugares inusuales y a menudo complejos, como Haití, Pakistán, Siria o Finlandia, con el único objetivo de descubrir cada rincón del planeta.

Hasta la fecha, Sánchez y Mireia han visitado ya 132 de los 197 países reconocidos, situándose muy cerca de culminar su objetivo inicial. El aventurero carbajoseño ha plantado la bandera de su pueblo en enclaves tan icónicos como el monte Kilimanjaro, la región del Karakoram de Pakistán y el cráter de Darvaza en el desierto de Karakum en Turkmenistán. A través de sus redes sociales, Sánchez comparte estas imágenes, transmitiendo el orgullo por sus raíces a nivel global.

Durante el homenaje, el alcalde, Pedro Samuel Martín, les hizo entrega de un pequeño obsequio institucional, animándoles "a seguir logrando hazañas llevando Carbajosa con vosotros”. Como broche final, Chema y Mireia firmaron en el Libro de Honor de Carbajosa con mensajes de cariño hacia su pueblo.

Con este acto, el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada continúa visibilizando y reconociendo a sus vecinos más célebres, que destacan en distintas disciplinas y contribuyen a llevar el nombre del municipio más allá de sus fronteras.