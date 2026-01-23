La avería del autobús de Carbajosa provoca atascos en Gran Vía

La avería de un autobús metropolitano en la calle Gran Vía de Salamanca ha provocado retenciones durante varios minutos.

Se trata del autobús que conecta la capital con Carbajosa de la Sagrada y al vehículo, en el servicio de las 10:30 horas, se le ha averiado una de las puertas y ha quedado bloqueado.

Dada la avería de este bus de la línea 21 se han producido retenciones en Gran Vía y ha sido necesaria la intervención de la Policía Local para regular el tráfico.