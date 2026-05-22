Una avería en el autobús deja tirados a los usuarios en el polígono el Montalvo

Un autobús averiado ha dejado este mediodía a los usuarios tirados en la parada del Polígono el Montalvo. El bus, que cubría la ruta entre la urbanización Navahonda y la capital salmantina falló al pasar por la parada de El Montalvo a las 13.45 horas. Esto hizo que los usuarios tuvieran que bajar y esperar a otro autobús para ir hasta la capital, perdiendo esta expedición más la de regreso de Salamanca de las 14.15 horas.

Tras varios intentos, en los que el autobús ha arrancado, pero solo se ha movido unos metros, la empresa concesionaria del servicio, Avanza, ha enviado una grúa para trasladar el vehículo hasta los talleres.

El autobús averiado es un vehículo híbrido que anteriormente a Salamanca ha dado servicio en Madrid y que, por tanto, tiene varios años de antigüedad que le impiden utilizar la tecnología híbrida de forma habitual. Además, no tiene aire acondicionado.

Los trabajadores aseguran que esta incidencia es una más de las que se han producido esta semana y auguran un verano complicado por el calor y la antigüedad de buena parte de la flota.

La avería ha elevado las quejas de los usuarios afectados.