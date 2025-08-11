Una avería deja sin agua a esta urbanización de Carbajosa

Los vecinos de las urbanizaciones Albahonda están sufriendo cortes de agua o bajadas de presión debido a una avería en la red. En concreto, la zona de Albahonda IV está sin agua, afectada por un corte el suministro, mientras que las otras tres Albahonda han sufrido una caída de la presión en el suministro que, según el Ayuntamiento de la localidad, irán recuperando paulatinamente.

La avería se ha producido en la rotonda de Albahonda IV, en la carretera de Santa Marta, una zona que mantiene tuberías antiguas.

Desde el Ayuntamiento aseguran que los técnicos ya están trabajando para solucionar la avería y esperan devolver el suministro de agua lo antes posible.