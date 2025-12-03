Ayudas escolares en Carbajosa de la Sagrada: 30.000 euros repartidos entre 425 familias

425 familias de Carbajosa de la Sagrada podrán beneficarse de los 30.000 euros que el Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha destinado a ayudas escolares. Una subvención que fue aprobada el pasado 28 de noviembre por la Junta de Gobierno Local.

En total se han recibido 625 solicitudes, de las que han sido beneficiarios 334 alumnos: 168 del colegio Pablo Picasso ; 97 del CEIP La Ladera; y 69 del CEIP Isabel Reina de Castilla. De las solicitudes presentadas fueron denegadas 81 por superar los umbrales de renta previstos o presentar la solicitud fuera de plazo. A mayores, fuera de la localidad se han concedido 210 ayudas.

Cada familia recibirá 60 euros por cada estudiante, destinados a la compra de material escolar de cara a este curso académico 2025-2026.