El Ayuntamiento de Carbajosa anuncia un corte de agua en varias urbanizaciones

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha emitido un aviso importante a los vecinos de varias urbanizaciones, informando sobre un corte de suministro de agua potable programado para este viernes, 17 de octubre. La interrupción del servicio se debe a la realización de mejoras en la red de distribución de agua potable del municipio.

Las zonas afectadas por este corte serán las uirbanizaciones Albahonda III, Albahonda IV y El Canal. Se recomienda a los residentes de estas áreas tomar las previsiones necesarias, como el acopio de agua para las necesidades básicas, antes de la hora del corte.

El Consistorio pide disculpas por las molestias que estas labores puedan ocasionar, destacando que son imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento y la calidad del servicio de la red de agua potable.