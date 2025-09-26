El Ayuntamiento de Carbajosa aprueba el nuevo contrato de servicios de limpieza y mantenimiento de zonas verdes

El pleno ordinario del ayuntamiento ha aprobado el nuevo contrato de servicios de limpieza y mantenimiento de zonas verdes por un importe de 1.058.419,25 euros con IVA incluido. Este nuevo contrato incluye el mantenimiento de los parques y jardines de las urbanizaciones del pueblo. La propuesta contó con la abstención del PSOE y Ciudadanos y con el voto a favor de Vox. Tras la aprobación del contrato, se ha continuado con el orden del día previsto y se ha aprobado por unanimidad la modificación del presupuesto de gastos por crédito extraordinario destinado a la contratación de un arquitecto municipal por nueve meses a media jornada como refuerzo del Área Técnica “debido a las bajas y jubilaciones y la acumulación de proyectos urbanísticos e informes técnicos que actualmente está generando el pueblo” ha argumentado el concejal de Empleo, José Álvarez.

También por unanimidad se ha aprobado la modificación de la celebración de las sesiones de los órganos colegiados propuesta por el PSOE, por la cual las comisiones informativas pasarán a celebrarse el primer y tercer lunes de cada mes, manteniendo el mismo horario, y el pleno de la corporación pasará a celebrarse el tercer viernes de cada mes, manteniendo igualmente el mismo horario. La modificación se aplicará a partir del mes de enero de 2026, garantizando así el tiempo necesario para su correcta implementación.

A continuación, se ha procedido con las informaciones del área económica y la correspondiente dación de las resoluciones de Alcaldía.

En el apartado de mociones, el PSOE ha presentado una propuesta para el fomento de actividades culturales destinadas a un público adulto. Reconociendo la labor actual del Ayuntamiento y su extensa programación, la propuesta se ha planteado con el objetivo de diseñar e implementar una programación anual que incluyese actividades como conciertos, representaciones teatrales o monólogos, garantizando una mayor accesibilidad a la cultura para los adultos con horarios adecuados y gratuidad. La propuesta presentada por el grupo socialista ha sido rechazada por el equipo de Gobierno. La concejala de Cultura, Alba Hernández Masvidal, ha justificado la decisión del grupo popular señalando que “es algo que ya se realiza y no aporta ningún valor añadido”. La concejala ha indicado que sería necesario concretar mucho más las propuestas teniendo en cuenta los recursos disponibles y que, no obstante, podría ser interesante debatirlo de cara a los siguientes presupuestos para seguir ampliando aún más la oferta cultural del pueblo.

La moción ha contado con el apoyo de Ciudadanos, cuyo portavoz, Jesús de San Antonio, ha calificado la propuesta de “innovadora y atractiva”, y el voto en contra de Vox.