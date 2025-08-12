El Ayuntamiento de Carbajosa homenajea al nadador Manuel Delgado por su éxito nacional

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha rendido homenaje esta mañana a Manuel Delgado Sánchez, Subcampeón de España y Medalla de Plata en la prueba de 100 metros mariposa del XLVI Campeonato de España Junior de Natación. Delgado, quien también ostenta el récord absoluto de Castilla y León en la misma modalidad, fue recibido en el salón de plenos del consistorio.

El alcalde, Pedro Samuel Martín, y el concejal de deportes, Domingo Elena Izquierdo, le entregaron un obsequio institucional en reconocimiento a su trayectoria y por "llevar el nombre de Carbajosa a lo más alto a nivel nacional". El joven nadador, que a pesar de su corta edad ya acumula varias medallas en campeonatos regionales y numerosas finales nacionales, firmó en el Libro de Honor del municipio.

En su mensaje, Delgado agradeció a la natación por los valores que le ha transmitido. El alcalde, por su parte, destacó que el deportista es un "ejemplo de disciplina y compromiso para los jóvenes del pueblo" y lo animó a seguir cosechando éxitos.