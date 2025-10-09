El Ayuntamiento de Carbajosa renueva las marquesinas de las paradas de autobús

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha iniciado esta semana los trabajos de sustitución de los vidrios dañados en las paradas de autobús del pueblo, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y mantener en buen estado el mobiliario urbano. La actuación, que cuenta con un presupuesto de 11.495 euros, consiste en la retirada de los cristales rotos o deteriorados y la instalación de nuevos vidrios laminares de seguridad en las marquesinas con una clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600. Se trata de unos vidrios con resistencia a los impactos, a los cambios bruscos de temperatura y a las cargas de viento, nieve y demás condiciones previstas. Con ello, se busca asegurar que las paradas de autobús ofrezcan unas condiciones óptimas de confort, limpieza y protección a los vecinos que utilizan el transporte público.

Los trabajos se han llevado a cabo de forma progresiva en diferentes puntos del pueblo hasta completar la renovación de las ocho marquesinas previstas. No obstante, el objetivo es continuar con este proceso hasta renovar todas las marquesinas existentes en Carbajosa.

Las actuaciones se han realizado en las calles Béjar, Santa Marta, Hermanos Churriguera, Salamanca, Vereda de Merinas y en la rotonda del E.Leclerc. Durante el mes de octubre dichas marquesinas serán pintadas y viniladas para lograr un resultado final óptimo y ofrecer a los vecinos unas paradas de autobús completamente renovadas.

Esta intervención forma parte del plan municipal de mantenimiento y mejora del mobiliario urbano, con el que el Ayuntamiento de Carbajosa refuerza su compromiso con la seguridad, accesibilidad y conservación de los espacios públicos.