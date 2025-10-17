El Ayuntamiento de Santa Marta pone en marcha una programación trimestral para complementar las actividades de los centros escolares

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, a través de la Concejalía de Educación, ha elaborado una programación trimestral dirigida a reforzar las actividades educativas de los centros escolares de Infantil y Primaria. En concreto, el programa se desarrollará durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en los colegios Miguel Hernández, Carmen Martín Gaite y San Blas, así como en la Escuela Municipal Infantil y en la guardería del Colegio San Blas.

La programación se ha organizado de tal forma que se impartan dos sesiones mensuales en cada colegio y una sesión trimestral en cada una de las escuelas municipales infantiles de Santa Marta con una hora de duración.

Las actividades arrancan el próximo lunes 20 de octubre en el Colegio Carmen Martín Gaite con un taller temático de Halloween. Además, a lo largo del mes de octubre, los niños de Primaria podrán conocer más a fondo la Biblioteca Municipal Antonio de Nebrija gracias al juego de pistas “Fuga de Letras” a través del que podrán descubrir el funcionamiento de este espacio cultural y también hacerse usuarios de las instalaciones.

Durante el mes de noviembre los colegios conmemorarán el Día Internacional del Niño con una yincana para todos los centros, mientras que los niños de 5º de Primaria del Colegio Carmen Martín Gaite participarán en un escape room titulado “Las maletas perdidas” que culminará con una fiesta ochentera. Además, los niños de 2º de Primaria protagonizarán un taller de manualidades en el que podrán elaborar su propia cometa de otoño.

La programación del mes de diciembre estará marcado por la Navidad que será la gran protagonista del escape room temático que llevará a los niños de los tres colegios hasta la Villa Navideña. Además, también será el hilo conductor del taller de manualidades dirigido a los alumnos de Infantil.

Por último, y para cerrar la programación educativa trimestral que ha elaborado la Concejalía de Educación, los niños de la Escuela Municipal Infantil y de la guardería del Colegio San Blas, podrán participar en un taller musical en el que los instrumentos serán los grandes protagonistas.