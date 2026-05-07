El Ayuntamiento de Santa Marta pone en marcha trabajos de renovación de la canalización y el acerado en la calle Villalar

La concejala de Obras, Marta Labrador, visita las obras de canalización y acerado en la calle Villalar

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha iniciado los trabajos de renovación de la canalización y el acerado en la calle Villar, junto a la plaza Conde de Barcelona, debido a continuas averías que se venían produciendo en este punto en el sistema de iluminación.

La concejala de Obras, Marta Labrador, que ha visitado esta reforma, explica que “en apenas un mes se registraron al menos cuatro cortes de luz provocados finalmente por un hundimiento de la acera que habría machacado la canalización haciendo imposible sustituir el cableado”.

Para la demolición del antiguo pavimento y la renovación de canalización para la que se necesitan nuevos conductores de cobre y tubos de PVC, el Consistorio ha invertido 2.638 euros. También se ha reparado el pavimento de baldosa de la acera y se ha instalado un nuevo bordillo prefabricado.