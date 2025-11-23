El Ayuntamiento de Santa Marta solicita una parada fija de autobús metropolitano en la urbanización Aldebarán

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado una petición formal al Consejo Rector del Transporte Metropolitano de Salamanca para establecer una parada fija y regular de la Línea 20 en la urbanización Aldebarán. La solicitud, que surgió a raíz de la detección de una necesidad real por parte de la empresa concesionaria, busca mejorar la movilidad de los vecinos de esta zona.

Actualmente, la Línea 20 del autobús metropolitano solo ofrece una parada "a demanda" en Aldebarán, limitada únicamente a los servicios que salen de Gran Vía (Salamanca) a las horas en punto.

Servicio regular y bidireccional

El cambio solicitado por el Consistorio contempla que todas las expediciones de la Línea 20 que salgan de Gran Vía a menos cuarto entren y paren en Aldebarán de forma regular.

El concejal de Transportes, Jesús Hernández, explicó la importancia de esta modificación: “Esto no solo establece un servicio regular que no existía para los viajeros que llegan desde Salamanca, sino que además permite que aquellos que se trasladan hasta la capital puedan coger el autobús en la misma urbanización, algo que ahora mismo no posible, ya que como la parada se hace a demanda, nadie puede predecir cuándo se va a solicitar”.

Modificaciones mínimas en la ruta

Para poder integrar la nueva parada fija en Aldebarán, la modificación propuesta requeriría eliminar la parada que se realiza actualmente en Prado Pocito. La ruta entraría en Aldebarán, continuaría por Átyka y retomaría su recorrido habitual en la avenida Marosán.

Jesús Hernández enfatizó que la alteración en el itinerario será muy puntual: “Solo se haría efectivo en un servicio a la hora, mientras que el resto de horarios continuarían exactamente igual”.

El Ayuntamiento está ahora a la espera de la autorización del Consejo Rector del Transporte Metropolitano para poder poner en marcha este nuevo servicio para los vecinos de Aldebarán.