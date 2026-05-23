El Ayuntamiento de Villamayor convoca 15.000 euros en ayudas para campamentos urbanos este verano

El Ayuntamiento de Villamayor ha aprobado una partida de 15.000 euros en ayudas económicas para facilitar la conciliación familiar y laboral este verano. Las subvenciones están destinadas a familias con menores de entre 3 y 16 años que participen en campamentos urbanos en la provincia de Salamanca entre el 25 de junio y el 7 de septiembre de 2026. Podrán solicitarlas los empadronados en el municipio o quienes tengan a sus hijos escolarizados en centros locales.

Con carácter general, las ayudas cubrirán el 50 % del coste, con un máximo de 60 euros al mes, 30 € por quincena y 15 € por semana Además, se refuerza el apoyo a la vulnerabilidad: los usuarios del Banco de Alimentos recibirán hasta 100 euros mensuales y, en casos de emergencia social avalados por Servicios Sociales, el Consistorio asumirá el 100 % de la matrícula hasta un tope de 200 euros al mes. El plazo de inscripción comenzará al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará el 7 de septiembre de 2026.

Los trámites pueden realizarse presencialmente en el Registro del Ayuntamiento o de forma telemática en la sede electrónica.