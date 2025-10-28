El Ayuntamiento de Villamayor impulsa la inteligencia emocional en los colegios con el programa “EMOCIONA-T”

El Ayuntamiento de Villamayor, a través del Área de Bienestar Social y en colaboración con Salud Mental Salamanca, ha puesto en marcha el programa “EMOCIONA-T. Inteligencia Emocional para niños y familias”, una iniciativa incluida dentro del Programa de Apoyo a Familias que se desarrolla gracias al convenio de colaboración firmado entre ambas entidades. El objetivo principal de este programa es fomentar el bienestar emocional y la salud mental infantil, así como fortalecer el papel de las familias como agentes de apoyo y acompañamiento en el desarrollo emocional de los menores.

La actividad, está organizada con los dos CEIPS de Villamayor, “Piedra de Arte y Ciudad de los Niños” , que han acogido muy bien la propuesta, ya que la misma está dirigida directamente a los alumnos y alumnas de segundo curso de Educación Primaria, quienes, durante el horario lectivo, participarán en una serie de talleres dinámicos impartidos por profesionales de Salud Mental Salamanca.

Las sesiones trabajarán el reconocimiento, la expresión y el manejo de las emociones, favoreciendo la empatía, la autoestima y la convivencia positiva en el aula. El programa se desarrollará a lo largo de los meses de octubre y noviembre, con las siguientes sesiones temáticas:

• 24 de octubre: Reconociendo mis emociones

• 7 de noviembre: Mi enfado y yo

• 14 de noviembre: Me gusto como soy

• 21 de noviembre: Aprendiendo a calmarme

Como cierre del programa, el 24 de noviembre, se celebrará una charla dirigida a las familias bajo el título “Acompañar las emociones de nuestros hijos”, que tendrá lugar de 18:00 a 19:30 horas en el Auditorio de la Biblioteca Municipal “Antonio Gamoneda”.

El programa forma parte de una línea de actuación que busca fortalecer la red de apoyo familiar y comunitario ante los retos que plantea la salud mental. La evolución de la enfermedad mental depende, en gran medida, de la alianza entre usuario, familia y profesional, que permite garantizar el cumplimiento terapéutico, prevenir recaídas y potenciar los recursos personales y familiares. Por ello, iniciativas como “EMOCIONA-T” contribuyen a mejorar la comprensión, la comunicación y el clima emocional dentro de las familias, fomentando entornos más saludables y resilientes.

El Ayuntamiento de Villamayor reafirma así su compromiso con la promoción de la salud mental y el bienestar social, apostando por programas que previenen, acompañan y fortalecen a las familias como núcleo esencial del desarrollo comunitario.