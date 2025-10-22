El Ayuntamiento de Villamayor paga 27.000 € en seguros desoyendo el reparo de Intervención por irregularidades en la contratación

El equipo de Gobierno de Villamayor ha levantado el reparo suspensivo puesto por la Secretaría al no cumplir con la ley de contratación para los ayuntamientos a dos facturas por un valor global de 27.061,15. Dos facturas que el PSOE estudia para determinar si piden que se incorporen o no a la causa abierta contra el alcalde, Ángel Peralvo. Cabe recordar que la semana pasada el Juzgado de Instrucción nº1 abrió diligencias previas contra Peralvo por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental relacionados con el pago de dos facturas antes de que las obras estuvieran ejecutadas.

Según el informe emitido por la Secretaría del Ayuntamiento de Villamayor, las dos facturas corresponden a dos contratos de seguros, uno de responsabilidad civil y otro de empresa flexible, por importes de 12.593,18 y 14.467,97 respectivamente. Dos propuestas de pago que no cuentan con “fases de autorización y disposición del gasto, no habiéndose tramitado el correspondiente expediente de contratación”. El informe reconoce que “no se dan los requisitos legales para proceder al reconocimiento de la obligación” ya que, continúa, “no responden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente”. El pago de ambas facturas necesita “la aprobación del acto administrativo de aprobación del contrato menor” por lo que decreta que “no se cumple en las facturas objeto de la presente relación”. También añade el informe municipal que necesita “la tramitación del correspondiente expediente de contratación”.

Ante eso, la Secretaría del Ayuntamiento puso un ‘reparo suspensivo’, que supone la paralización del procedimiento hasta que se subsane. Algo que el equipo de Gobierno ha solucionado levantando el reparo, aprobando la obligación del pago de las dos pólizas de seguro, ordenando su abono y elevando el informe al pleno, algo que ya han hecho y han sacado adelante gracias a la mayoría del PP. Un trámite que analiza ahora la oposición para estudiar ambos pagos ya que aseguran que son contratos que deberían salir a concurso y, por tanto, podrían añadirlas al procedimiento abierto contra el alcalde por presuntas irregularidades en el pago de otras dos facturas.

Una situación que para el PSOE “se repite año tras año. Podemos entender reparos de Intervención en cosas urgentes, pero hay cosas que no son urgentes y es lo mismo año tras año, sin intención ninguna de solucionarlo”. De hecho, el PSOE de Villamayor de Armuña calcula que el Ayuntamiento de la localidad ha abonado unos 700.000 euros en facturas reparadas de distinta índole, entre ellas suministros de luz, gas o teléfono por unos 360.000 euros que al no tener contrato tenían el reparo de Intervención y otras tantas por no contar con expediente de contratación o presupuesto por un importe de unos 340.000 euros.