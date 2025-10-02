El Ayuntamiento de Villamayor pide a los propietarios la cesión de los terrenos afectados por la nueva circunvalación

El Ayuntamiento de Villamayor ha propuesto a los propietarios de los terrenos afectados por la construcción de la futura carretera de circunvalación la cesión de los terrenos a cambio de que sea el propio ayuntamiento quien ejecute la obra de este vial y que no tengan que hacerlo ellos cuando se desarrollen los planes parciales con el consiguiente ahorro que supondrá. El equipo de Gobierno de la localida ha mantenido una reunión con más de una veintena de propietarios de los terrenos con el objetivo de iniciar las negociaciones para que el Ayuntamiento pueda ser cuanto antes el titular de los terrenos afectados y poder iniciar la obra cuanto antes.

Desde el Ayuntamiento aseguran que lo primero es tener los terrenos y que la opción de la cesión es mucho más interesante, ya que la expropiación es mas lenta. Durante la reunión, expertos en urbanismo han explicado a los dueños de los terrenos las distintas opciones que hay y cómo serán los futuros desarrollos urbanísticos de la localidad en esta zona, en la que los planes parciales cuentan con el máximo permitido de edificabilidad, hasta seis alturas.