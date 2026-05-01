El Ayuntamiento de Villamayor presenta el programa de sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de los Remedios

El Ayuntamiento de Villamayor ha desvelado oficialmente cuál será la programación de sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de los Remedios 2026. El calendario festivo se extenderá del 7 al 19 de mayo aunque, eso sí, la actividad continuará en los días sucesivos con diversos eventos deportivos y solidarios. El programa destaca por la cantidad de propuestas diseñadas para todas las edades cuyo propósito es mantener vivas las tradiciones locales.

Así pues, las celebraciones arrancarán el jueves 7 de mayo. La jornada inaugural contará con la actuación del Mago Toño y la tradicional bajada de la Virgen en la Iglesia Parroquial. El primer fin de semana mantendrá el ritmo con el pregón oficial el viernes 8, seguido de un mercadillo solidario, juegos de mesa y el espectacular correfoc. El sábado 9, el ambiente se trasladará a las calles con el "correbares", la animación de las charangas y talleres de artesanía tradicional como la cestería.

El núcleo central de las fiestas tendrá lugar entre el 15 y el 17 de mayo, con un despliegue de 72 horas de actividad ininterrumpida. El viernes 15 se vivirá el esperado "chupinazo" tras el desfile de peñas y un talent show local. El sábado 16 introducirá una de las grandes novedades de este año: un encierro infantil con mini bueyes, que compartirá protagonismo con una concentración de vehículos clásicos, una comida popular interpeñas y la solemne ofrenda floral. El domingo 17, día grande, se reservará para la Santa Misa y la procesión en honor a la Patrona, además de la popular fiesta de la patata.

La solidaridad y la seguridad también son pilares en esta edición. El programa incluye una comida popular a favor de ASPAS, un cross solidario y la instalación del Punto Violeta para garantizar unas fiestas seguras. El consistorio ha querido agradecer públicamente el esfuerzo de los trabajadores municipales, la Comisión de Festejos, las peñas y las asociaciones.