Bailes charros, vino y dulces para celebrara al patrón en Doñinos de Salamanca

El intenso calor de la jornada de este viernes no ha impedido que los vecinos de Doñinos de Salamanca cumplan con la tradición y honren a Santo Domingo de Guzmán con bailes charros protagonizados por el grupo de baile de la localidad. Tras la misa, comenzó la procesión por las calles del pueblo acompañados de los bailes charros y la música de la flauta y el tamboril.

Las fiestas, que comenzaron este jueves se prolongarán hasta el domingo e incluyen verbenas, discotecas móviles, actividades para los más pequeños y comidas. De hecho, en la tarde de este viernes está prevista la lectura del pregón que este año correrá a cargo de la Asociación Noonan con Celia Vega Cepria.

