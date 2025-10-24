´Bandada´, la nueva escultura de hierro gigante que decora Santa Marta

Veintiún pájaros gigantes sorprenden a quienes transitan por la carretera de Madrid de Santa Marta de Tormes. Justo frente al antiguo matadero, una gran escultura de hierro llama la atención por su altura, seis metros de alto y su originalidad. Se trata de 'Bandada', la nueva escultura que conforma la ruta de Arte Emboscado que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Santa Marta y que emprendió la Fundación Tormes EB en Almenara. Fabricada por Coral Corona, la escultura de gran formato representa 21 aves en vuelo, una bandada que representa la idea de grupo, de comunidad, el trabajo unido de todos, la ida y la vuelta a casa.

'Bandada' se ha ubicado en el Paseo Bernís, a poca distancia del Martín Pescador y junto a una de las entradas de la Isla del Soto donde se encuentran el resto de las estatuas de esta ruta: las hormigas gigantes, la garza y el picapinos. La escultura, de más de 2 toneladas de peso, está formada por un conjunto de 21 aves realizadas en chapa de hierro desde 16 mm hasta 6 mm para aligerar su peso en la parte superior, con un acabado oxidado, que encaja muy bien con el entorno y no necesita mantenimiento. Las formas muy simplificadas de las aves no representan a ninguna especie de ave determinada, más bien a un conjunto de aves diferentes, ya que cada pájaro, dentro de una misma línea, tiene una forma diferente, representando la diversidad, ha explicado el alcalde de Santa Marta, David Mingo.

Aves, nueva escultura de la ruta de arte emboscado en Santa Marta4

El alcalde de la localidad, David Mingo, ha explicado que con esta nueva escultura “damos es continuidad a un proyecto que comentó hace ya cuatro años, que apostamos por una ruta de arte emboscado, un concepto que nació en Almenara al que nos adherimos". La nueva escultura se suma a las nuevas propuestas en las que “llevamos trabajando los últimos años para ofrecer nuevos recursos que obliguen a visitarnos y a disfrutar de un espacio natural único. "Todo ese recorrido ha servicio como puerta de entrada para Santa Marta de Tormes, hace que la gente venga a conocer lo que existe en Santa Marta. A través de esa ruta tienen acceso con la oferta de comercio que tenemos en Santa Marta, conozcan la calidad de la hostelería, la ruta de murales, nuestros museos, el Museo de la Moto, el centro de interpretación de la Isla del Soto, el espacio Serzo, que hoy es premio de Castilla La Mancha de las Artes, el espacio Agustín Casillas, ... en definitiva, que conozcan todo lo que ya tenemos", ha añadido.