La Biblioteca ‘Berta Pallares’ de Cabrerizos presenta su programa de cuentacuentos

La biblioteca municipal ‘Berta Pallares’ de Cabrerizos ha presentado su programación de cuentacuentos/bebecuentos que tendrán lugar desde febrero hasta mayo.

El programa comenzará el 13 de febrero con una tarde de cuentos que contará con la presencia de María Fraile que, a las 17:30 y para bebés de 6 meses a 3 años nos ofrecerá “Un día en la granja”; a las 19:00 horas del mismo día será el turno para los mayores de 4 años que podrán disfrutar de “En lo profundo del bosque, un cuento”.

Ya en marzo, el día 13 a partir de las 19:00 horas Irene Mesonero ofrecerá una sesión de cuentos para mayores de 4 años bajo el título “El poder de la gente menuda”; este mismo mes los bebecuentos correrán a cargo de Katua Teatro, concretamente el día 26 a las 17:30 horas, con la sesión “Pequeñas historias para los más pequeños”.

En abril tendrán una sesión especial que se llevará a cabo el día 19 a las 13:00 horas dentro de las actividades programadas en la Feria del Libro; Kamaru Teatro ofrecerá una sesión para público familiar titulada “El libro de los malditos mocosos”.

Los bebecuentos volverán en mayo con la visita de Carioca que, el día 15 a las 17:30 horas, ofrecerá “Arrullos”; cerraremos la programación el día 29 a las 19:00 horas con la visita de Rodrigo Cuentacuentos que ofrecerá para los mayores de 4 años la sesión “Quiero ser malo de cuento”.

Es necesario inscribirse previamente para poder asistir a las sesiones; esta inscripción se podrá hacer en la biblioteca desde el lunes antes de cada sesión. La biblioteca sigue llevando a cabo otras actividades de animación a la lectura como es el caso de “Punto de Cuento” que de la mano de Unpuntocurioso acerca el mundo de la lectura y los libros a las familias con bebés de 6 meses a 3 años con una sesión al mes.

En la actualidad también está abierto el plazo para presentarse al Certamen de Cuentos Infantiles “Berta Pallares” que la biblioteca convoca cada año con motivo del aniversario de la misma que tendrá lugar durante las próximas semanas; las bases se pueden consultar en la web municipal.