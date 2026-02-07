La Biblioteca de Cabrerizos celebra su XXIII Aniversario con una semana de cultura y un homenaje a Berta Pallares

La Biblioteca Municipal Berta Pallares de Cabrerizos se prepara para una semana de intensa actividad cultural con motivo de su vigésimo tercer aniversario. La programación, que comenzará el próximo lunes 9 de febrero, ofrece propuestas para todas las edades que incluyen desde encuentros poéticos hasta talleres infantiles y exposiciones de gran relevancia literaria.

La celebración arrancará el lunes con una reunión especial del Club de Lectura de la biblioteca, donde los participantes analizarán la obra 'Solo para fumadores', de Julio Ramón Ribeyro. Al día siguiente, el martes 10, la actividad se trasladará también al Centro Cultural de Cabrerizos con la inauguración de la exposición 'Machado en seis actos: de la vida al verso'; esta muestra, cedida por la Biblioteca Pública del Estado Casa de las Conchas, permitirá a los visitantes explorar la trayectoria de Antonio Machado hasta el 27 de febrero, en horario de mañana y tarde.

Ese mismo martes, los más jóvenes tendrán un protagonismo especial con dos actividades programadas a las 17:30 horas. Por un lado, se llevará a cabo el escape room literario 'El orden de los libros' para niños a partir de 9 años, y por otro, un taller de diseño de marcapáginas titulado 'Punto de libro' para menores desde los 6 años. Para ambas iniciativas es necesaria la inscripción previa en las dependencias de la biblioteca.

El miércoles 11, a las 19:00 horas, tendrá lugar la entrega de premios del XV Certamen de Cuentos Infantiles Berta Pallares, un evento ya consolidado que fomenta la escritura entre los más pequeños. El jueves 12 se celebrará el acto central del aniversario con el II Encuentro con la poesía titulado 'Versos libres de Cabrerizos'. A partir de las 19:00 horas, poetas como Francisco Javier Martín Prieto, Alberto Martín Pérez, Isabel Genoveva y Marco Rivas Ledesma compartirán fragmentos de sus obras en un formato que también permitirá la participación del público.

Durante este encuentro poético, se rendirá un emotivo homenaje a Berta Pallares, la mujer que da nombre a la institución y que falleció recientemente. Pallares fue una figura clave para la cultura local, contribuyendo a la creación de la biblioteca mediante la donación de sus fondos y su participación activa en la vida municipal.

El cierre de la semana llegará el viernes 13 con una doble sesión de cuentacuentos a cargo de María Fraile. La primera sesión, 'Un día en la granja', estará dirigida a bebés de seis meses a tres años a las 17:30 horas, mientras que a las 19:00 horas será el turno de los mayores de cuatro años con la historia 'En lo profundo de un bosque, un cuento'. Las inscripciones para estas sesiones se abrirán el lunes 9 en la propia biblioteca. Desde el centro se invita tanto a los vecinos del municipio como a los usuarios habituales de otras localidades a sumarse a este aniversario y disfrutar de los servicios y actividades programadas.