Los bomberos rescatan tres caballos en una parcela tras desbordarse el arroyo del Zurguén en Aldeatejada

Los bomberos del parque de Villares han acudido en la tarde de este jueves al rescate de tres caballos que se habían quedado atrapados en un prado junto a Aldeatejada. El desbordamiento del arroyo del Zurguén ponía en alerta a los vecinos en toda la ribera del caúce. Desde la zona de los pinos, donde ya el agua anegaba el camino hasta el fin del casco urbano, el agua ha desbordado el arroyo. Esto hacía que un grupo de caballos se haya quedado atrapado en la parcela donde habitualmente pastan y finalmente han sido los bomberos quienes han sacado a los caballos.

Algunos vecinos, que ya tienen experiencia en desbordamientos ya que el arroyo les ha dado más de un susto, habían protegido las puertas de sus cocheras y viviendas con montones de arena con el fin de evitar que el agua entre en sus viviendas si sigue creciendo el cauce del arroyo.

Los bomberos del parque de Villares han recibido este jueves numerosos avisos por toda la provincia. Cerca de Aldetejada también tenía problemas Miranda de Azán y ya en la comarca de Vitigudino localidades como Cipérez y El Cubo de don Sancho tenían problemas. Ademas, la mayor parte de los rios de la provincia cargan con un creciente caudal debido al deshielo de la nieve caída y las lluvias posteriores. El Huebra sigue en rojo a su paso por Puente Resbala.