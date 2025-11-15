La Bonoloto deja un premio de segunda categoría en un bar de Santa Marta
La suerte ha vuelto a sonreír a Santa Marta de Tormes. Uno de los cinco boletos agraciados con un premio de segunda categoría (5 aciertos + complementario) en el sorteo de la Bonoloto del sábado 15 de noviembre de 2025 fue validado en el Bar Las Nieves, situado en la Plaza Conde de Barcelona, 6, punto asociado al despacho receptor de Loterías de la localidad.
El acertante, o grupo de acertantes, se embolsará un premio de 26.699,48 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en su reparto oficial del sorteo.
En total, el sorteo dejó cinco premios de segunda categoría distribuidos entre distintas localidades del país, siendo Santa Marta de Tormes uno de los puntos afortunados.
El número premiado correspondía a la combinación ganadora del sorteo de este sábado, 15 de noviembre, cuyos acertantes lograron llevarse uno de los premios más relevantes de la jornada.
