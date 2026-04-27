La 'Burger Challenge' llega a Santa Marta para celebrar el Día de la Familia

Preparar una hamburguesa y que esta sea saludable. Ese es el reto que propone el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes para conmemorar el Día de la Familia, el próximo 15 de mayo ya que, para participar en este 'Burguer Challenge', habrá que incribirse en familia o en grupos de amigos.

“Nuestro objetivo con esta actividad es fomentar la creatividad culinaria, la alimentación saludable, la cooperación familiar y el trabajo en equipo entre los alumnos de los colegios e institutos de Santa Marta de Tormes, que tendrán que participar en un concurso previo cuyos seleccionados serán los grandes protagonistas el Día de la Familia”, ha asegurado la concejal responsable del proyecto, Juani Rubio.

Los interesados en participar deberán enviar sus propuestas de hamburguesa saludable hasta el 8 de mayo, junto con el nombre de la receta, los ingredientes y el proceso de elaboración, al correo animador@santamartadetormes.org. Deberán adjuntar también el impreso de inscripción cumplimentado y firmado, que se puede descargar en la página web del Ayuntamiento.

Una vez recibidas todas las recetas se hará una selección de los 8-12 mejores grupos, que el 15 de mayo cocinarán en directo sus hamburguesas en la plaza de España. Al finalizar, un jurado evaluará cuáles son las tres mejores propuestas que recibirán premios de 100, 75 y 50 euros respectivamente.

Además de las elaboraciones en directo, el Día de la Familia se plantea como una jornada lúdica y familiar que comenzará a las 17:00 horas con talleres de educación para la salud y alimentación saludable impartidos en colaboración con el Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca, el Centro de Salud de Santa Marta, y Cruz Roja. También se han programado juegos familiares que llegarán de la mano del Grupo Scout Álamo.

A las 18:30 horas, tras los talleres y juegos, darán comienzo las elaboraciones en directo que se realizarán en una carpa habilitada para la ocasión. El Ayuntamiento cederá todo el equipamiento necesario para el cocinado de forma que los grupos participantes solo tendrán que llevar los ingredientes para elaborar sus recetas en un tiempo total de 12 minutos, además de otros 3 minutos extra para recoger y limpiar el lugar de trabajo. Además, los concursantes podrán llevar un ingrediente previamente preparado que, en ningún caso podrá ser la hamburguesa en sí misma.

Aunque el proyecto está pensado originalmente para las familias, también es posible formar grupos de amigos, siempre y cuando los concursantes tengan al menos 14 años.

Tras la final del concurso, la Escuela Municipal de Hostelería de Santa Marta presentará su propuesta de hamburguesa saludable con degustaciones gratuitas para los asistentes.