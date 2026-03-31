Cabrerizos acogerá la exposición itinerante 'Vivir en una Zona Inundable'

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha organizado la exposición itinerante 'Vivir en una zona inundable' que recorrerá once municipios ubicados en Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI). Entre ellos, Cabrerizos, que acogerá la muestra del 9 al 14 de junio.

El objetivo es que la población conozca el riesgo de inundaciones, uno de los fenómenos naturales más frecuentes y con mayor impacto en el país, y sepa cómo actuar. El riesgo en la cuenca del Duero no es uniforme, sino que se concentra en zonas muy concretas que son identificadas como ARPSI.

También se pretende que la exposición tenga incidencia en el ámbito rural, siendo los destinatarios los habitantes de los municipios afectados, pero también los representantes de las administraciones públicas y técnicos municipales interesados en la gestión del riesgo, los centros educativos o las asociaciones culturales y medioambientales.

'Vivir en una zona inundable' ofrece un recorrido circular para conocer el riesgo de inundación y las herramientas existentes para su gestión. Para ello cuenta con paneles que informan sobre cuestiones fundamentales, como qué sucede durante la crecida de un río y qué beneficios presenta un ecosistema fluvial. La exposición se completa con fotografías históricas que muestran episodios recientes de inundación.