Cabrerizos celebra sus fiestas de San Vicente con la matanza tradicional, deporte y música

Cabrerizos se prepara para las fiestas en honor al patrón San Vicente que este año incorporan en su programa la fiesta de la matanza tradicional. Así, a las actividades habituales como la verbena, el concurso de lanzamiento de boina, los torneos, el deporte y la procesión del patrón, se une también el programa de la matanza tradicional.

Las actividades comienzan este martes con el torneo de tute y remy que se prolongará hasta el 16 de enero. Será el sábado 17 cuando se celebre la jornada de matanza. Las actividades comenzarán con la recepción del cerdo a las 10.00 horas para seguir con el despiece y el proceso de matanza mientras los participantes disfrutan de aguardiente, perronilllas, una degustación de chichas, la subasta de las piezas del cerdo y una comida con patatas meneás. Todo ello acompañado de la charanga “Los Chaborrillos” y juegos infantiles para los más pequeños.

Además de la matanza, el sábado también tendrá lugar la XV edición del Concurso de Lanzamiento de Boina que se ha convertido en un clásico de estas fiestas y que incluye categorías infantil, juvenil y adulto. También habrá un tardeo con DJ y por la noche verbena con la orquesta “Musical Compás”.

El domingo 18 de enero se celebrará la cuarta carretera de la liga de Cross de este año que tendrá salida y meta en la plaza de la localidad.

Tras el fin de semana las actividades se pausan hasta el 22, día del patrón. Las actividades incluyen los actos religiosos con la posterior procesión de la imagen de San Vicente y el repique de campanas. Además, al finalizar la misa habrá un reparto de vino y dulces. Por la tarde, en la iglesia parroquial, tendrá lugar el concierto del Coro Francisco Salinas.

Y las fiestas terminan con una actividad el 23 de enero para los más pequeños. Se trata de un cuentacuentos en el centro cultural.

Puedes consultar aquí el programa completo.