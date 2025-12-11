Cabrerizos celebra su Navidad con un completo programa pensado para niños y jóvenes

El Ayuntamiento de Cabrerizos ha presentado su programa de Navidad con una variada selección de actividades que comenzarán el 12 de diciembre y se prolongarán hasta después de reyes. Muchas de ellas están diseñadas para que niños y jóvenes disfruten de deporte, talleres y espectáculos.

Así, el Espacio Joven ha organizado actividades como juegos de mesa y los niños tendrán los Juguetones animados en la biblioteca, además de cuentos de Navidad, fiesta del Ampa del Colegio con su concurso de puertas navideñas, concurso de puzles, taller de galletas navideñas, parque de ocio y pista de hielo o teatro familiar.

Los eventos deportivos incluyen torneo de tenis de mesa, de baloncesto, Tripela y padel. Además, para el día de Nochevieja se ha programado una disco móvil con disfraces, karaoke y chocolate con churros.

Por último, la víspera de Reyes tendrá lugar la cabalgata con recepción de sus majestades. La salida está prevista para las 18.30 horas.

Puedes consultar aquí el programa completo: