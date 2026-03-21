Cabrerizos ya cuenta con su marquesina inteligente de Buscyl

Buscyl, el programa de movilidad impulsado por la Junta de Castilla y León para facilitar el acceso al transporte público, sigue reforzándose en Salamanca. El municipio de Cabrerizos ya cuenta con su marquesina inteligente.

Salamanca es, además, una provincia en la que este servicio está recibiendo una buena respuesta de parte de la ciudadanía. Es por eso que cuenta con 13 expediciones diarias en la ruta de Santa Marta-Salamanca y 11 expediciones diarias en la ruta Carbajosa de la Sagrada-Salamanca, desde el 3 de noviembre de 2025.

Marquesinas inteligentes de Buscyl | S24H

A fecha de enero de este año, y desde su implantación, el sistema ha registrado en la Comunidad más de 4 millones y medio de viajes y cuenta ya con 600.000 usuarios.

La tarjeta Buscyl permite viajar de forma gratuita e ilimitada en el transporte metropolitano e interurbano de titularidad autonómica a las personas empadronadas en la Comunidad, y forma parte de una estrategia integral orientada a promover un sistema de transporte más accesible, sostenible y adaptado a la realidad territorial de Castilla y León.