Cabrerizos da inicio a su II Feria Agroalimentaria

Cabrerizos se prepara para acoger por segunda vez su Feria Agroalimentaria, un evento que se ha consolidado como una cita ineludible para amantes de los productos de la tierra.

Este sábado, la feria promete una mezcla perfecta de sabores auténticos, artesanía y entretenimiento para todas las edades. El corazón de la feria es, sin duda, la zona de exposición y venta, que cuenta con una amplia representación de la riqueza gastronómica y artesanal de Salamanca.

Los asistentes pueden explorar y adquirir una gran variedad de productos de alta calidad, incluyendo productos de horticultura fresca y frutas, stands repletos de embutidos y quesos artesanales o exquisitas mieles y artículos de confitería. Sin olvidar los vinos de la tierra, cervezas artesanas, productos delicatessen únicos o la artesanía local. Además, los asistentes tienen también la opción de deleitarse con una variada oferta de restauración, con los tradicionales pinchos de feria y múltiples degustaciones de productos locales.

Al programa especial para los niños, con talleres infantiles con los que fomentar la creatividad y el aprendizaje, se suma una cata de aceite y demostraciones de asado de pimientos, para que toda la familia pueda aprovechar al máximo esta cita tan especial.