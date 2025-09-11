Cabrerizos en marcha, el programa educativo y deportivo para el curso escolar

El Ayuntamiento de Cabrerizos ha hecho pública la oferta cultural, deportiva y lúdica que en forma de talleres o escuelas se desarrollará en la localidad para este curso. Unas actividades destinadas tanto al público infantil como al adulto con las que el Ayuntamiento quiere “promover, fomentar y potenciar la participación ciudadana en las diversas actividades culturales, deportivas, sociales, ambientales, educativas y tecnologías ofertadas por las asociaciones, clubes y concejalías del Ayuntamiento”.

El programa, denominado Cabrerizos en Marcha, pretende responder a la demanda vecinal con actividades trimestrales que incluyen desde las escuelas municipales de música e idiomas, hasta el proyecto de la biblioteca.

Así, se han programado talleres artísticos como dibujo y pintura, restauración, teatro, modelarte, juguetones animados, Cabrerizos en ruta, actividades del Espacio Joven, danza, psicomotricidad, yoga, actividades para los mayores, el proyecto de la biblioteca activa o las escuelas deportivas de baloncesto, judo, fútbol sala, gimnasia rítmica, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, escalada o pádel.

Puedes descargarte aquí el completo con toda la información de cursos, horarios o precios.